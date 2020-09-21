Шри-Ланка обсуждает с Россией покупку вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Посол Шри-Ланки в России Михалгаланде Дураге Ламаванса заявил, что власти его страны ведут переговоры с российской стороной по поводу покупки вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.
Шри-Ланка обсуждает с Россией покупку вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сейчас мы находимся в процессе обсуждения», — сказал он, отвечая на вопрос о наличии или отсутствии у Шри-Ланки планов покупать российскую вакцину.

Дипломат сказал, что министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванниараччи уже провёл встречу с послом России в Шри-Ланке Юрием Материем по этому поводу.

Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить