Шри-Ланка обсуждает с Россией покупку вакцины от коронавируса

Посол Шри-Ланки в России Михалгаланде Дураге Ламаванса заявил, что власти его страны ведут переговоры с российской стороной по поводу покупки вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сейчас мы находимся в процессе обсуждения», — сказал он, отвечая на вопрос о наличии или отсутствии у Шри-Ланки планов покупать российскую вакцину.

Дипломат сказал, что министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванниараччи уже провёл встречу с послом России в Шри-Ланке Юрием Материем по этому поводу.

Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».