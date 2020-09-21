Шри-Ланка обсуждает с Россией покупку вакцины от коронавируса
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Об этом он сообщил РИА Новости.
«Сейчас мы находимся в процессе обсуждения», — сказал он, отвечая на вопрос о наличии или отсутствии у Шри-Ланки планов покупать российскую вакцину.
Дипломат сказал, что министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванниараччи уже провёл встречу с послом России в Шри-Ланке Юрием Материем по этому поводу.
Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».