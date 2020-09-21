В Италии опубликовали экзитполы по референдуму о сокращении парламента
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Об этом сообщает телеканал Rainews24.
Согласно представленным данным, в пользу изменения трёх статей Конституции и, как следствие, сокращения обеих палат парламента высказались от 60 от 64% участников референдума.
Против данной инициативы выступили от 36 до 40% голосовавших.
Отмечается, что изменения предполагают сокращение числа парламентариев с 945 до 600.
В мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.