В Италии опубликовали экзитполы по референдуму о сокращении парламента

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В Италии опубликовали результаты экзитполов по референдуму о сокращении парламента страны на треть.
В Италии опубликовали экзитполы по референдуму о сокращении парламента
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал Rainews24.

Согласно представленным данным, в пользу изменения трёх статей Конституции и, как следствие, сокращения обеих палат парламента высказались от 60 от 64% участников референдума.

Против данной инициативы выступили от 36 до 40% голосовавших.

Отмечается, что изменения предполагают сокращение числа парламентариев с 945 до 600.

В мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.

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