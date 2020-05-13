Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России. С соответствующей инициативой он выступил в своём Twitter.
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
  • РИА Новости

«Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», — написал политик.

По его мнению, выборы следует проводить раз в два-три года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы реже собираться на участках.

Осенью 2019 года в Минфине рассказали о планах масштабного сокращения числа госслужащих. Предполагалось, что оптимизация пройдёт в два этапа. 

В правительстве назвали заявления об уменьшении численности чиновников преждевременными.

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