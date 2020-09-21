Лавров заявил о потере американцами таланта дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об утрате американцами дипломатического таланта.

«К сожалению, американцы потеряли талант ведения дипломатии. У них всегда были превосходные эксперты. Сейчас то, что они делают во внешней политике, — выставляют требование (будь то насчёт Ирана либо чего-то ещё). И если их партнёры говорят, что не могут поступить так и просят обсудить поставленный вопрос, они не соглашаются», — сказал Лавров в интервью нью-йоркскому бюро телеканала Al Arabiya.

По его словам, американская сторона ставит ультиматум, обозначает сроки и вводит санкции, а затем делает эти санкции экстерриториальными.

«Могу сказать, что это абсолютно незаконно — устанавливать односторонние санкции, не одобренные ООН», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством США, которое будет сформировано по итогам выборов.