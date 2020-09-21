Лавров заявил о потере американцами таланта дипломатии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об утрате американцами дипломатического таланта.
Лавров заявил о потере американцами таланта дипломатии
  • РИА Новости

«К сожалению, американцы потеряли талант ведения дипломатии. У них всегда были превосходные эксперты. Сейчас то, что они делают во внешней политике, — выставляют требование (будь то насчёт Ирана либо чего-то ещё). И если их партнёры говорят, что не могут поступить так и просят обсудить поставленный вопрос, они не соглашаются», — сказал Лавров в интервью нью-йоркскому бюро телеканала Al Arabiya.

По его словам, американская сторона ставит ультиматум, обозначает сроки и вводит санкции, а затем делает эти санкции экстерриториальными.

«Могу сказать, что это абсолютно незаконно — устанавливать односторонние санкции, не одобренные ООН», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством США, которое будет сформировано по итогам выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить