Лавров заявил о готовности России работать с любым правительством США
- РИА Новости
«Мы будем, естественно, работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединённым Штатам», — сказал министр.
Он добавил, что Москва будет разговаривать с Вашингтоном исключительно на основе равноправия, взаимной выгоды и поиска баланса интересов.
Лавров подчеркнул, что разговаривать с Россией ультиматумами бессмысленно и бесполезно.
«Если кто-то этого ещё не понял, то это негодные политики», — заявил министр.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введённые США санкции.