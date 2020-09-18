Лавров заявил о готовности России работать с любым правительством США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством США, которое будет сформировано по итогам выборов.
Лавров заявил о готовности России работать с любым правительством США
  • РИА Новости

«Мы будем, естественно, работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединённым Штатам», — сказал министр. 

Он добавил, что Москва будет разговаривать с Вашингтоном исключительно на основе равноправия, взаимной выгоды и поиска баланса интересов.

Лавров подчеркнул, что разговаривать с Россией ультиматумами бессмысленно и бесполезно.

«Если кто-то этого ещё не понял, то это негодные политики», — заявил министр.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введённые США санкции.

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