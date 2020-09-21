В МИД России прокомментировали участие Китая в переговорах по ДСНВ

Россия не давала согласия США в вопросе о том, что Китаю необходимо подключиться к переговорам по контролю над вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Не менее странно, что (спецпосланник президента США Маршалл. — RT) Биллингсли в своих комментариях подаёт так, будто Россия согласилась с США о необходимости подключения Китая к переговорам в этой сфере. Это просто преднамеренное искажение нашей позиции», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он уточнил, что вопрос о том, присоединяться или не присоединяться к любым переговорам или соглашениям, относится к сфере суверенного выбора любой страны, в том числе Китая.

Рябков подчеркнул, что Россия не будет возражать против участия Китая в переговорах по контролю над вооружениями, если такое решение будет принято руководством КНР.

Он также отметил, что это не единственный пример того, как США искажают происходящее.

Ранее МИД России призвал США перестать высказываться от имени СБ ООН.