Число случаев коронавируса в Мексике превысило 697 тысяч

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 697 663. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.
Число случаев коронавируса в Мексике превысило 697 тысяч
  • © REUTERS/Edgard Garrido

Отмечается, общее число жертв COVID-19 в стране превысило 73,4 тыс.

В Мексике после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 499 тыс. человек.

Ранее Российской фонд прямых инвестиций заявил о заключении соглашения на поставку 32 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса в Мексику.

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