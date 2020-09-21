Число случаев коронавируса в Мексике превысило 697 тысяч

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 697 663. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.

Отмечается, общее число жертв COVID-19 в стране превысило 73,4 тыс.

Al 20 de septiembre de 2020 hay 697,663 casos confirmados y 79,155 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 809,373 negativos, 73,493 defunciones confirmadas y 499,302 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/47m6t6yL1m — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 21, 2020

В Мексике после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 499 тыс. человек.

Ранее Российской фонд прямых инвестиций заявил о заключении соглашения на поставку 32 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса в Мексику.