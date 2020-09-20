Билл Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс в беседе с телеканалом Fox News заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 «в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году».

«Но на протяжении 2021 года мы должны суметь снизить цифры (заболеваемости), если подойдём к проблеме в мировом масштабе», — заявил Гейтс.

Он отметил, что «технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов».

«Поэтому я оптимистично настроен, всё это не будет длиться вечно», — добавил он.

Ранее Гейтс предупредил, что в ближайшие десятилетия мир столкнётся с глобальным экологическим кризисом, связанным с изменением климата, последствия которого станут более серьёзными по сравнению с пандемией COVID-19.