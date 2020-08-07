Билл Гейтс предсказал кризис опаснее пандемии коронавируса

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Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в ближайшие десятилетия мир столкнётся с глобальным экологическим кризисом, связанным с изменением климата, последствия которого станут более серьёзными по сравнению с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Билл Гейтс предсказал кризис опаснее пандемии коронавируса
  • Reuters

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть ещё хуже», — написал он в своём блоге.

В частности, по оценке Гейтса, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, как от последствий заболевания коронавирусом (14 человек на 100 тыс. населения).

При этом к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше, считает предприниматель.

Для предотвращения экологического кризиса он призвал в ближайшее время существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу и привлечь для этого науку и инновации, а также проконтролировать, чтобы борьба с этой проблемой велась и в развивающихся странах.

В ноябре 2019 года более 11 тыс. учёных из 153 стран подписали предупреждение о климатическом кризисе на Земле.

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