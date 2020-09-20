Биллингсли назвал условие отказа США от продления ДСНВ

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Если Россия и США не выйдут на президентское соглашение по вооружениям до февраля 2021 года, Вашингтон не будет продлевать ДСНВ, заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Биллингсли назвал условие отказа США от продления ДСНВ
  • Reuters

«В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. С учётом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединённые Штаты, каких не накладывает на Россию», — отметил он.

При этом США не оспаривают законность того, что делает Россия, подчеркнул Биллингсли.

«Россия — суверенное государство и сама принимает решения, но нас чрезвычайно беспокоит то, что она делает за рамками ДСНВ, в особенности наращивание систем ядерного оружия с малым радиусом действия. У нас возникает вопрос, зачем это нужно», — сказал спецпредставитель.

Отвечая на замечание, что «военный бюджет в США примерно в десять раз больше, чем в России», дипломат сказал: «Да, но мы можем себе это позволить».

Кроме того, как отметил Биллингсли, если Россия не захочет продлевать ДСНВ, то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.

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