В Варшаве освятили первый за 100 лет православный храм

Короткая ссылка
В Варшаве состоялась церемония освящения нового православного храма — церкви Святой Софии Премудрости Божией, сообщает РИА Новости.
В Варшаве освятили первый за 100 лет православный храм
  • Церковь Святой Софии, Премудрости Божией / © commons.wikimedia.org

Церковь расположена на Пулавской улице в районе Урсынув на юге города. Это первый православный храм, построенный в Варшаве за последние 100 лет.

До сегодняшнего дня в польской столице действовали два православных храма — Кафедральный собор Святой Марии Магдалины и церковь Святого Иоанна Лествичника.

В воскресенье, 20 сентября, состоялась церемония «малого освящения», после которой в храме уже можно служить литургию. 

На данный момент в храме продолжаются отделочные работы, закончить которые планируется в 2021 году.

В Варшаве проживают до 40 тыс. православных верующих.

Ранее сообщалось, что в Антарктике появится второй русский храм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить