В Варшаве освятили первый за 100 лет православный храм

В Варшаве состоялась церемония освящения нового православного храма — церкви Святой Софии Премудрости Божией, сообщает РИА Новости.

Церковь расположена на Пулавской улице в районе Урсынув на юге города. Это первый православный храм, построенный в Варшаве за последние 100 лет.

До сегодняшнего дня в польской столице действовали два православных храма — Кафедральный собор Святой Марии Магдалины и церковь Святого Иоанна Лествичника.

В воскресенье, 20 сентября, состоялась церемония «малого освящения», после которой в храме уже можно служить литургию.

На данный момент в храме продолжаются отделочные работы, закончить которые планируется в 2021 году.

В Варшаве проживают до 40 тыс. православных верующих.

Ранее сообщалось, что в Антарктике появится второй русский храм.