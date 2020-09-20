В Варшаве освятили первый за 100 лет православный храм
- Церковь Святой Софии, Премудрости Божией / © commons.wikimedia.org
Церковь расположена на Пулавской улице в районе Урсынув на юге города. Это первый православный храм, построенный в Варшаве за последние 100 лет.
До сегодняшнего дня в польской столице действовали два православных храма — Кафедральный собор Святой Марии Магдалины и церковь Святого Иоанна Лествичника.
В воскресенье, 20 сентября, состоялась церемония «малого освящения», после которой в храме уже можно служить литургию.
На данный момент в храме продолжаются отделочные работы, закончить которые планируется в 2021 году.
В Варшаве проживают до 40 тыс. православных верующих.
Ранее сообщалось, что в Антарктике появится второй русский храм.