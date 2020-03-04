В Антарктике появится второй русский храм

Церковь Святителя Николая будет возведена в Антарктиде на станции Новолазаревская, она станет вторым русским храмом в Антарктике.

Как сообщает Интерфакс, архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат совершил поездку на Новолазаревскую, которая расположена в районе Земли Королевы Мод.

Отмечается, что в присутствии участников 64-й Российской антарктической экспедиции архиепископ освятил место под строительство храма-часовни в честь святителя Николая Чудотворца — покровителя путешественников и моряков.

В настоящий момент единственный постоянно действующий русский храм в Антарктике — церковь Святой Троицы на станции Беллинсгаузен на острове Ватерлоо. Она была открыта в 2004 году.

В 2016 году во время первого в истории визита главы русской православной церкви в Антарктиду патриарх Кирилл провёл там молебен.