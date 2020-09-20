В МИД России оценили уровень сотрудничества с Монголией

Россия и Монголия планируют начать реализацию новых совместных проектов в энергетической, горнодобывающей, транспортной и других отраслях. Об этом сообщили в МИД России в связи с визитом в Россию 20—22 сентября министра иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийна Энхтайвана.

«Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, с обеих сторон демонстрируется стремление к поиску эффективных форм и механизмов наращивания торгово-экономического сотрудничества. Речь, в частности, идёт о разработке новых совместных проектов в энергетической, горнодобывающей, транспортно-инфраструктурной и ряде других областей», — говорится в сообщении ведомства.

Подчёркивается, что сотрудничество в формате Монголия — ЕАЭС становится наиболее приоритетным.

Такая форма взаимодействия, в свою очередь, направлена на создание условий для облегчения взаимного доступа товаров на рынки Монголии и ЕАЭС, а также возможного заключения соглашения о свободной торговле.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.