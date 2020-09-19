Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,39 млн

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 390 680.

Об этом сообщается в Twitter организации.

С начала пандемии в Африке скончался 33 621 пациент с COVID-19.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.