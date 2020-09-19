Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,39 млн
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 390 680.
- © REUTERS/Baz Ratner
Об этом сообщается в Twitter организации.
С начала пандемии в Африке скончался 33 621 пациент с COVID-19.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.
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