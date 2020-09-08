Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,3 млн
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 307 190.
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter организации.
31 515 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube