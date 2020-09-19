В Израиле за сутки скончались 30 человек с коронавирусом

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В Израиле за сутки скончались 30 человек с коронавирусом, также в стране выявили 4531 заболевшего COVID-19.
В Израиле за сутки скончались 30 человек с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Израиля.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 183 602, скончавшихся — 1226.

18 сентября в Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин.

В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан — можно отдаляться от дома не более чем на 1000 метров. На разрешённое расстояние можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв.

Отдаляться от своих домов на расстояние более километра можно лишь в ряде оговорённых случаев, в том числе на работу.

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