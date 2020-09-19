СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане

По меньшей мере 30 человек пострадали или были убиты в результате двух авиаударов по базе сторонников радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Кундуз, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Один авиаудар был нанесён в районе Никпай уезда Ханабад, провинция Кундуз. Когда люди там собрались, произошёл другой удар, в результате которого до 30 мирных жителей были убиты или получили ранения», — приводит РИА Новости слова очевидца.

Другой очевидец сообщил, что в результате ударов погибли 12 человек и ещё 18 получили ранения.

Ранее стало известно о гибели пятерых полицейских при атаке «Талибана» в провинции Каписа на востоке Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.