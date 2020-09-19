Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле
- Reuters
«Госсекретарь Помпео и министр Араужу подчеркнули нашу общую приверженность тому, чтобы (западное. — RT) полушарие было безопасным, процветающим и демократическим, а также нашу поддержку народа Венесуэлы и его стремления к свободе. Они согласились с тем, что план демократического перехода в Венесуэле обеспечивает путь для выхода из кризиса», — говорится в сообщении Госдепа.
Главы двух внешнеполитических ведомств также обсудили борьбу с пандемией и экономическое восстановление в регионе.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео нанесёт визиты в граничащие с Венесуэлой страны — Колумбию, Бразилию, Гайану. Также он посетит Суринам.