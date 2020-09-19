Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле

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Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в Бразилию обсудил с главой МИД этой страны Эрнесту Араужу ситуацию в Венесуэле.
Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле
  • Reuters

«Госсекретарь Помпео и министр Араужу подчеркнули нашу общую приверженность тому, чтобы (западное. — RT) полушарие было безопасным, процветающим и демократическим, а также нашу поддержку народа Венесуэлы и его стремления к свободе. Они согласились с тем, что план демократического перехода в Венесуэле обеспечивает путь для выхода из кризиса», — говорится в сообщении Госдепа.

Главы двух внешнеполитических ведомств также обсудили борьбу с пандемией и экономическое восстановление в регионе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео нанесёт визиты в граничащие с Венесуэлой страны — Колумбию, Бразилию, Гайану. Также он посетит Суринам.

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