Помпео посетит соседей Венесуэлы
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
«В Боа-Висте, (штат Рорайма) Бразилия, госсекретарь Помпео намерен подтвердить важность поддержки, оказываемой США и Бразилией венесуэльскому народу, и посетить венесуэльских мигрантов», — говорится в сообщении.
В Боготе он проведёт встречу с президентом Колумбии Иваном Дуке, с которым обсудит «прочное партнёрство двух стран в реагировании на COVID-19» и другие вопросы.
Ранее МИД Венесуэлы назвал санкции США попыткой вмешаться в выборы.