Помпео посетит соседей Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео нанесёт визиты в граничащие с Венесуэлой страны — Колумбию, Бразилию, Гайану. Также он посетит Суринам.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«В Боа-Висте, (штат Рорайма) Бразилия, госсекретарь Помпео намерен подтвердить важность поддержки, оказываемой США и Бразилией венесуэльскому народу, и посетить венесуэльских мигрантов», — говорится в сообщении.



В Боготе он проведёт встречу с президентом Колумбии Иваном Дуке, с которым обсудит «прочное партнёрство двух стран в реагировании на COVID-19» и другие вопросы.

Ранее МИД Венесуэлы назвал санкции США попыткой вмешаться в выборы.