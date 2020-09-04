МИД Венесуэлы назвал санкции США попыткой вмешаться в выборы

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Каракас рассматривает новые санкции Вашингтона против венесуэльских официальных лиц как попытку вмешательства в процесс проведения выборов в Национальную ассамблею страны в декабре, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
МИД Венесуэлы назвал санкции США попыткой вмешаться в выборы
  • © РИА Новости / Магда Гибелли

Текст документа опубликован в Twitter министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в очередной раз заявляет международному сообществу об интервенционистской агрессии Вашингтона, который в нарушение международного права незаконно применяет односторонние принудительные меры против венесуэльских демократических институтов, в частности, пытаясь вмешаться в процесс проведения парламентских выборов», — говорится в заявлении.

Ранее Минфин США ввёл санкции против генпрокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросы, политика Давида Де Лимы, а также главы и члена Национального избирательного совета Индиры Альфонсо и Хосе Гутерреша.

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