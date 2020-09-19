При стрельбе в Рочестере два человека погибли и 14 пострадали

В результате стрельбы в американском Рочестере огнестрельные ранения получили 16 человек, двое из них скончались. Об этом сообщил глава полиции города Марк Симмонс.

Reuters

Об этом сообщает 13WHAM. BREAKING- RPD interim chief Mark Simmons says they have 16 confirmed gunshot victims, 2 victims are dead. @13WHAMpic.twitter.com/1nY89e2ky3 — Tanner Jubenville (@13WHAMTANNER) September 19, 2020 Инцидент произошёл во время «крупной вечеринки», свидетелями стрельбы стали более 100 человек. Среди жертв девушка и юноша в возрасте от 18 до 22 лет. Ранее полиция сообщила о стрельбе в американском Рочестере (штат Нью-Йорк). На месте происшествия находятся сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями.