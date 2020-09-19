При стрельбе в Рочестере два человека погибли и 14 пострадали

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В результате стрельбы в американском Рочестере огнестрельные ранения получили 16 человек, двое из них скончались. Об этом сообщил глава полиции города Марк Симмонс.
При стрельбе в Рочестере два человека погибли и 14 пострадали
  • Reuters

Об этом сообщает 13WHAM.

Инцидент произошёл во время «крупной вечеринки», свидетелями стрельбы стали более 100 человек.

Среди жертв девушка и юноша в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее полиция сообщила о стрельбе в американском Рочестере (штат Нью-Йорк). На месте происшествия находятся сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями.

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