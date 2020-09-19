Полиция сообщила о стрельбе в американском Рочестере
- Reuters
Как уточнили в Twitter полиции, на месте происшествия находится отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Подчёркивается, что «произошла массовая стрельба, есть жертвы».
По данным ABC, стрельба произошла в восточной части города. По словам очевидца, это напоминало «войну во Вьетнаме».
Here’s a look at the scene from North Goodman and Short Street intersection. pic.twitter.com/QJzMMRElha— Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020
Как пишет BNO, во время стрельбы могли пострадать до 16 человек.