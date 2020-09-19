Полиция сообщила о стрельбе в американском Рочестере

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В результате стрельбы в американском Рочестере (штат Нью-Йорк) погибли несколько человек, об этом сообщили в полиции.
Полиция сообщила о стрельбе в американском Рочестере
  • Reuters

Как уточнили в Twitter полиции, на месте происшествия находится отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Подчёркивается, что «произошла массовая стрельба, есть жертвы».

По данным ABC, стрельба произошла в восточной части города. По словам очевидца, это напоминало «войну во Вьетнаме».

Как пишет BNO, во время стрельбы могли пострадать до 16 человек.

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