Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов есть гиперзвуковая ракета, которая быстрее, чем та, данные о которой якобы похитила Россия у администрации Барака Обамы.
Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты
  • Reuters

«У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, теперь у США есть ещё более быстрая ракета, а американская армия была возрождена и достигла нового уровня.

Ранее Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, выразил надежду, что США не придётся применять своё вооружение.

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