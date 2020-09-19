Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре судьи Верховного суда

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Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре нового судьи, предложенной президентом страны Дональдом Трампом до президентских выборов.
Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре судьи Верховного суда
  • Reuters

«Кандидатура, предложенная президентом Трампом, будет вынесена на голосование Сената США полного состава», — цитирует ТАСС лидера республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митча Макконнелла.

Он отметил, что с 1880 года не было ни одного прецедента того, чтобы большинство в Сенате, представляющее одну из партий, в год выборов утверждало бы кандидатуру судьи Верховного суда, которую предложил президент соперничающей партии.

Ранее старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась 18 сентября в возрасте 87 лет.

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