Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре судьи Верховного суда

Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре нового судьи, предложенной президентом страны Дональдом Трампом до президентских выборов.

«Кандидатура, предложенная президентом Трампом, будет вынесена на голосование Сената США полного состава», — цитирует ТАСС лидера республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митча Макконнелла.

Он отметил, что с 1880 года не было ни одного прецедента того, чтобы большинство в Сенате, представляющее одну из партий, в год выборов утверждало бы кандидатуру судьи Верховного суда, которую предложил президент соперничающей партии.

Ранее старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась 18 сентября в возрасте 87 лет.