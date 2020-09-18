ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 30 млн

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 30 млн.

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 30,055 млн случаев коронавирусной инфекции.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 943 тыс.

Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 15,215 млн.

Ранее в ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.