Министр экономики Франции заболел коронавирусом

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

«Сегодня вечером у меня выявлен положительный результат теста на COVID-19. Я немедленно самоизолировался у себя дома в соответствии с санитарными правилами, утверждёнными правительством», — написал он в Twitter.

Глава Минэкономики отметил, что болезнь у него протекает бессимптомно.

Он намерен оставаться на самоизоляции семь дней и продолжать выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что во Франции за сутки выявили более 13,2 тыс. новых случаев COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.