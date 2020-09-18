Министр экономики Франции заболел коронавирусом
- Reuters
«Сегодня вечером у меня выявлен положительный результат теста на COVID-19. Я немедленно самоизолировался у себя дома в соответствии с санитарными правилами, утверждёнными правительством», — написал он в Twitter.
Глава Минэкономики отметил, что болезнь у него протекает бессимптомно.
Он намерен оставаться на самоизоляции семь дней и продолжать выполнять свои обязанности.
Ранее сообщалось, что во Франции за сутки выявили более 13,2 тыс. новых случаев COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.