Антонов рассказал о позиции США по продлению ДСНВ

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность безусловного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Антонов рассказал о позиции США по продлению ДСНВ
  • © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE
  • AFP

Об этом он сообщил в письменном интервью изданию Nikkei Asian Review, которое было опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

«Вашингтон не рассматривает возможность безусловного продления ДСНВ... Мы готовы к дальнейшему взаимодействию с США по контролю над вооружениями, но исключительно на паритетной основе, с опорой на принцип взаимного учёта интересов и озабоченностей», — указал он.

Отвечая на вопросы издания, посол отметил, что США в обмен на своё согласие продлить договор на пять лет в ультимативной форме выдвигают набор требований, по которым ожидают от России уступок.

«По сути США хотят переписать верификационный механизм договора», — заявил дипломат.

Антонов подчеркнул, что российская сторона выступает «за комплексный подход к договорённостям в указанной сфере, в которых должны быть учтены ключевые факторы».

«Среди них — ПРО, ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, средства «глобального удара», гиперзвуковые средства доставки, перспективное космическое оружие и другие», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил нереалистичность условий США по ДСНВ.

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