Антонов рассказал о позиции США по продлению ДСНВ
- © J.T.ARMSTRONG / US AIR FORCE
- AFP
Об этом он сообщил в письменном интервью изданию Nikkei Asian Review, которое было опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
«Вашингтон не рассматривает возможность безусловного продления ДСНВ... Мы готовы к дальнейшему взаимодействию с США по контролю над вооружениями, но исключительно на паритетной основе, с опорой на принцип взаимного учёта интересов и озабоченностей», — указал он.
Отвечая на вопросы издания, посол отметил, что США в обмен на своё согласие продлить договор на пять лет в ультимативной форме выдвигают набор требований, по которым ожидают от России уступок.
«По сути США хотят переписать верификационный механизм договора», — заявил дипломат.
Антонов подчеркнул, что российская сторона выступает «за комплексный подход к договорённостям в указанной сфере, в которых должны быть учтены ключевые факторы».
«Среди них — ПРО, ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, средства «глобального удара», гиперзвуковые средства доставки, перспективное космическое оружие и другие», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил нереалистичность условий США по ДСНВ.