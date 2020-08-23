Лавров отметил нереалистичность условий США по ДСНВ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о переговорах с США по ДСНВ. Он отметил нереалистичность условий, на которых настаивает Вашингтон.
Лавров отметил нереалистичность условий США по ДСНВ
  • РИА Новости

«Он (договор. — RT) нам нужен не больше, чем он нужен американцам. И если американцы будут выдвигать предварительные требования, которые просто нереализуемы, — например, что мы должны уговаривать Китай, — мы это делать не будем, мы уважаем китайскую позицию, то тогда, значит, пускай этот договор истекает. Значит, мы потеряем последний инструмент, который хоть как-то регламентировал положение дел в сфере ядерных вооружений», — заявил министр.

Как подчеркнул Лавров, это не означает, что «всё рухнет».

«У нас есть полная уверенность, что мы в состоянии себя защитить. Здесь никакой обеспокоенности быть не должно. Мы будем готовы возобновлять разговор как бы на ровном месте, с чистого листа, но это будет очень большой ошибкой, если наши американские коллеги решат разрушить последний документ», — сказал он.

24 июня в США заявили о готовности «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ

Как отмечал МИД России, Москва не намерена спасать ДСНВ любой ценой и готова к тому, что он прекратит существование.

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