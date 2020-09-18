В Кремле заявили, что в ситуации с Навальным «слишком много абсурда»
- Reuters
«В этой всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По его словам, в данном случае вопросов становится гораздо больше, чем ответов.
Кроме того, Песков отметил, что Россия пытается получить от ОЗХО необходимые данные, но в Техническом секретариате отсылают к ФРГ, а те — обратно.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ФРГ и ОЗХО отказываются отвечать на официальные запросы российской стороны по ситуации вокруг Навального.