В Кремле заявили, что в ситуации с Навальным «слишком много абсурда»

В ситуации вокруг Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике «Шарите», слишком «много абсурда», чтобы верить кому-то на слово. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В этой всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, в данном случае вопросов становится гораздо больше, чем ответов.

Кроме того, Песков отметил, что Россия пытается получить от ОЗХО необходимые данные, но в Техническом секретариате отсылают к ФРГ, а те — обратно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ФРГ и ОЗХО отказываются отвечать на официальные запросы российской стороны по ситуации вокруг Навального.