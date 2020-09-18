Посольство России потребовало от США объяснений из-за материала NBC

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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало материал NBC, в котором говорится о некой американской поддержке «украинских подразделений» в Крыму. Диппредставительство потребовало от властей США объяснений, если эта информация является правдивой.
Посольство России потребовало от США объяснений из-за материала NBC
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook диппредставительства. 

«Заявления в репортаже NBC News об участии США в «украинских подразделениях, воюющих с российскими силами в Крыму», были отмечены посольством с глубокой обеспокоенностью», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве объяснили: таким образом неназванные американские чиновники говорят, что их страна «поддерживает террористическую деятельность в других странах, в данном случае в России».

Дипломаты также добавили, что если эта информация правдива, то Россия требует, чтобы США прояснили, помогали ли они напрямую или косвенно Службе безопасности Украины в организации террористических нападений в отношении жителей Крыма.

Ранее посольство США на Украине заявило, что поддержка Киева Вашингтоном будет зависеть от избрания главы украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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