Врио президента Боливии сообщила о снятии своей кандидатуры на выборах
- Reuters
«Сегодня я снимаю свою кандидатуру на пост президента Боливии», — цитирует РИА Новости Аньес.
Она отметила, что «это не жертва, а большая честь».
«Потому что я делаю это перед угрозой разделения голосов между демократическими кандидатами», — пояснила она.
Ранее сообщалось, что суд в Боливии отказал бывшему президенту страны Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата в сенаторы от региона Кочабамба на выборах 18 октября.