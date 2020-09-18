Врио президента Боливии сообщила о снятии своей кандидатуры на выборах

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Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что снимает свою кандидатуру на выборах главы государства.
Врио президента Боливии сообщила о снятии своей кандидатуры на выборах
  • Reuters

«Сегодня я снимаю свою кандидатуру на пост президента Боливии», — цитирует РИА Новости Аньес.

Она отметила, что «это не жертва, а большая честь».

«Потому что я делаю это перед угрозой разделения голосов между демократическими кандидатами», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что суд в Боливии отказал бывшему президенту страны Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата в сенаторы от региона Кочабамба на выборах 18 октября.

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