МИД России заявил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

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Члены Технического секретариата ОЗХО провели тайную операцию по забору биоматериала у Алексея Навального и передаче этих проб в лаборатории. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
МИД России заявил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
  • Reuters

Там отметили, что на протяжении всей прошлой недели на обращения российской стороны в Технический секретариат его ответственные лица «просто пожимали плечами», говоря тем самым о том, что речи о каком-либо подключении ОЗХО к ситуации с Навальным не идёт.

«А в это же время доминирующая в руководстве Техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала А. Навального, который был передан на анализ ещё в две назначенные лаборатории ОЗХО», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Россия не удивится, если «последними окажутся уже отметившиеся в «деле Скрипалей» лаборатории в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне».

Ранее в ОЗХО заявили, что специалисты организации проведут в лабораториях анализ взятых у Навального проб.

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