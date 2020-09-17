МИД России заявил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

Члены Технического секретариата ОЗХО провели тайную операцию по забору биоматериала у Алексея Навального и передаче этих проб в лаборатории. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Там отметили, что на протяжении всей прошлой недели на обращения российской стороны в Технический секретариат его ответственные лица «просто пожимали плечами», говоря тем самым о том, что речи о каком-либо подключении ОЗХО к ситуации с Навальным не идёт.

«А в это же время доминирующая в руководстве Техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала А. Навального, который был передан на анализ ещё в две назначенные лаборатории ОЗХО», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Россия не удивится, если «последними окажутся уже отметившиеся в «деле Скрипалей» лаборатории в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне».

Ранее в ОЗХО заявили, что специалисты организации проведут в лабораториях анализ взятых у Навального проб.