Эксперты ОЗХО проведут анализ взятых у Навального проб

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведут в лабораториях анализ взятых у Алексея Навального проб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОЗХО.

В сообщении говорится, что Германия обратилась к ОЗХО за технической помощью по ситуации с Навальным.

«Группа экспертов из Технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у Алексея Навального для проведения анализа в назначенных лабораториях ОЗХО», — указано в сообщении.

Отмечается, что вскоре появятся результаты исследования. ОЗХО намерена предоставить их властям Германии.

Ранее СМИ сообщали, что представители ОЗХО получили анализы Навального.