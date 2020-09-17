Эксперты ОЗХО проведут анализ взятых у Навального проб

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведут в лабораториях анализ взятых у Алексея Навального проб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОЗХО.
Эксперты ОЗХО проведут анализ взятых у Навального проб
  • Reuters

В сообщении говорится, что Германия обратилась к ОЗХО за технической помощью по ситуации с Навальным. 

«Группа экспертов из Технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у Алексея Навального для проведения анализа в назначенных лабораториях ОЗХО», — указано в сообщении.

Отмечается, что вскоре появятся результаты исследования. ОЗХО намерена предоставить их властям Германии.

Ранее СМИ сообщали, что представители ОЗХО получили анализы Навального.

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