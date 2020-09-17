Эксперты ОЗХО проведут анализ взятых у Навального проб
- Reuters
В сообщении говорится, что Германия обратилась к ОЗХО за технической помощью по ситуации с Навальным.
«Группа экспертов из Технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у Алексея Навального для проведения анализа в назначенных лабораториях ОЗХО», — указано в сообщении.
Отмечается, что вскоре появятся результаты исследования. ОЗХО намерена предоставить их властям Германии.
Ранее СМИ сообщали, что представители ОЗХО получили анализы Навального.