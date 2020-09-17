Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией. Об этом в интервью RTVI рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«В апреле 2014 года мы собрались в Женеве: ваш покорный слуга, Керри, высокий представитель Евросоюза Эштон и тогдашний исполняющий обязанности руководителя МИД Украины Дещица», — сказал Лавров.

По его словам, стороны тогда «сочинили целую страницу, которую все одобрили».

«Она гласила, что мы, участники от России, США и Евросоюза, приветствуем обязательства украинских властей осуществить децентрализацию в стране с участием всех областей Украины», — добавил он.

Как отметил министр, это было уже после крымского референдума.

Эту бумагу, подчеркнул Лавров, потом «забыли» США, ЕС и Украина.

«Тогда, на этой встрече, Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий. Попросил переговорить с президентом Путиным, организовать ещё один референдум, объявить его заранее, пригласить международных наблюдателей, сказал, что поддержат их направление туда. Результат будет таким же, но мы как бы соблюдём приличие. Я сказал, что если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?» — рассказал Лавров.

В 2019 году Лавров также рассказывал, что Керри предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.