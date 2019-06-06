Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

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Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: «Всё понятно. Всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите ещё один референдум», — сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».

В России неоднократно напоминали, что воссоединение Крыма с Россией было проведено демократическим путём и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос по поводу статуса полуострова «закрыт окончательно».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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