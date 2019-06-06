Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
«В апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: «Всё понятно. Всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите ещё один референдум», — сказал Лавров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».
В России неоднократно напоминали, что воссоединение Крыма с Россией было проведено демократическим путём и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос по поводу статуса полуострова «закрыт окончательно».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.