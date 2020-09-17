Путин и Моди провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Индии Нарендру Моди с 70-летием. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-индийских отношений», — указывается в заявлении.

Отмечается, что лидеры двух стран также обсудили некоторые практические аспекты двусторонних связей, включая совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».