Путин и Моди провели телефонные переговоры
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил премьер-министра Республики Индии Нарендру Моди с 70-летием. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-индийских отношений», — указывается в заявлении.
Отмечается, что лидеры двух стран также обсудили некоторые практические аспекты двусторонних связей, включая совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».