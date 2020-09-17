В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Европе

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В Европе ситуация с коронавирусом начинает меняться в худшую сторону, но причин для паники нет. Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюгге на брифинге.
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Европе
  • Reuters

«Количество еженедельных случаев превысило то число, о котором сообщалось, когда пандемия впервые достигла пика в Европе в марте. На прошлой неделе число новых случаев COVID-19 превысило 300 тыс. Свыше половины европейских стран сообщили об увеличении более чем на 10% числа случаев за последние две недели», — цитирует РИА Новости Клюгге.

Он уточнил, что наибольшее количество новых случаев коронавируса фиксируется среди людей в возрасте от 25 лет до 41 года.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что рекомендации остаются теми же: социальная дистанция и средства индивидуальной защиты.

Ранее в ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России.

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