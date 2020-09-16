В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«На этот момент мы можем увидеть, что в Европейском регионе во многих странах идёт рост инфекции. Мы этого не видим в России», — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 5670 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 079 519.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.