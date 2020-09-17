Премьер Польши выступил за партнёрство России и Белоруссии

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава выступает за то, чтобы Россия оставалась надёжным экономическим партнёром Белоруссии.
Премьер Польши выступил за партнёрство России и Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с литовским премьером Саулюсом Сквернялисом.

Моравецкий заявил, что вопрос ситуации в Белоруссии должен решаться в сотрудничестве с Россией.

«Мы хотим, чтобы как можно скорее дошло до мирного разрешения этого спора в сотрудничестве с большим российским партнёром, который сейчас является важным ключевым партнёром для Белоруссии, и мы хотим, чтобы оставался партнёром», — цитирует его ТАСС.

Также Моравецкий заявил, что Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Белоруссии объёмом не менее €1 млрд.

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