Премьер Польши выступил за партнёрство России и Белоруссии
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с литовским премьером Саулюсом Сквернялисом.
Моравецкий заявил, что вопрос ситуации в Белоруссии должен решаться в сотрудничестве с Россией.
«Мы хотим, чтобы как можно скорее дошло до мирного разрешения этого спора в сотрудничестве с большим российским партнёром, который сейчас является важным ключевым партнёром для Белоруссии, и мы хотим, чтобы оставался партнёром», — цитирует его ТАСС.
Также Моравецкий заявил, что Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Белоруссии объёмом не менее €1 млрд.