Польша предложила создать стабфонд для Белоруссии объёмом €1 млрд
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Варшава хочет внести на рассмотрение Еврокомиссии «план для Белоруссии», который в числе прочего предполагает создание такого стабфонда.
По словам Моравецкого, этот фонд должен быть значительным.
«Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум €1 млрд на этом этапе», — цитирует главу правительства РИА Новости.
Ранее польские власти сообщили о готовности «вишеградской четвёрки» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предоставить белорусам безвизовый режим.
В начале сентября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.