Польша предложила создать стабфонд для Белоруссии объёмом €1 млрд

Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Белоруссии объёмом не менее €1 млрд, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Вильнюсе.

Варшава хочет внести на рассмотрение Еврокомиссии «план для Белоруссии», который в числе прочего предполагает создание такого стабфонда.

По словам Моравецкого, этот фонд должен быть значительным.

«Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум €1 млрд на этом этапе», — цитирует главу правительства РИА Новости.

Ранее польские власти сообщили о готовности «вишеградской четвёрки» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предоставить белорусам безвизовый режим.

В начале сентября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.