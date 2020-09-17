Польша предложила создать стабфонд для Белоруссии объёмом €1 млрд

Короткая ссылка
Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Белоруссии объёмом не менее €1 млрд, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Вильнюсе.
Польша предложила создать стабфонд для Белоруссии объёмом €1 млрд
  • Pixabay

Варшава хочет внести на рассмотрение Еврокомиссии «план для Белоруссии», который в числе прочего предполагает создание такого стабфонда. 

По словам Моравецкого, этот фонд должен быть значительным.

«Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум €1 млрд на этом этапе», — цитирует главу правительства РИА Новости.

Ранее польские власти сообщили о готовности «вишеградской четвёрки» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предоставить белорусам безвизовый режим.

В начале сентября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить