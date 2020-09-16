В ЕП призвали ввести санкции против RT из-за поддержки Лукашенко

Депутаты Европейского парламента от партии «Зелёные — Европейский свободный альянс» выступили с инициативой о введении санкций против сотрудников RT за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Проект резолюции с предложением о санкциях опубликован на сайте ЕП.

В проекте документа содержится призыв к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности изучить возможность включения в санкционный список российских граждан, которые поддерживают «действующий режим в Белоруссии» путём «пропаганды и дезинформации», предоставляя «политические консультации, оказывая экономическую помощь, а также скрытую или открытую поддержку со стороны вооружённых сил или сил специального назначения».

«...В частности, руководства и персонала российских государственных и финансируемых государством телеканалов, включая ВГТРК (телеканал «Россия»), Первый канал и RT», — указано в проекте.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября.