В ЕП призвали ввести санкции против RT из-за поддержки Лукашенко

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Депутаты Европейского парламента от партии «Зелёные — Европейский свободный альянс» выступили с инициативой о введении санкций против сотрудников RT за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В ЕП призвали ввести санкции против RT из-за поддержки Лукашенко
  • Reuters

Проект резолюции с предложением о санкциях опубликован на сайте ЕП. 

В проекте документа содержится призыв к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности изучить возможность включения в санкционный список российских граждан, которые поддерживают «действующий режим в Белоруссии» путём «пропаганды и дезинформации», предоставляя «политические консультации, оказывая экономическую помощь, а также скрытую или открытую поддержку со стороны вооружённых сил или сил специального назначения». 

«...В частности, руководства и персонала российских государственных и финансируемых государством телеканалов, включая ВГТРК (телеканал «Россия»), Первый канал и RT», — указано в проекте.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября.

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