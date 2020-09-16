В Турции начали третью фазу испытаний китайской вакцины от COVID-19

В Турции начали завершающую стадию испытаний китайской вакцины от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости представитель турецкого Минздрава.

«В Турции начата третья фаза клинических испытаний китайской вакцины», — рассказали агентству.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, вакцина в рамках заключительной фазы испытаний будет дважды введена 1200—1300 медработникам с интервалом в 14 дней, а результаты представят ВОЗ, пишет агентство.

В конце августа стало известно, что специалисты российского НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева планируют начало испытаний китайской вакцины от коронавируса на середину сентября.