В Турции начали третью фазу испытаний китайской вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
В Турции начали завершающую стадию испытаний китайской вакцины от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости представитель турецкого Минздрава.
В Турции начали третью фазу испытаний китайской вакцины от COVID-19
  • Reuters

«В Турции начата третья фаза клинических испытаний китайской вакцины», — рассказали агентству.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, вакцина в рамках заключительной фазы испытаний будет дважды введена 1200—1300 медработникам с интервалом в 14 дней, а результаты представят ВОЗ, пишет агентство.

В конце августа стало известно, что специалисты российского НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева планируют начало испытаний китайской вакцины от коронавируса на середину сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить