В Германии почти 30 полицейских заподозрили в правом экстремизме

Короткая ссылка
Почти 30 полицейских отстранены от службы в Германии из-за обмена правоэкстремистским контентом в социальных сетях. Об этом сообщил министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль.
В Германии почти 30 полицейских заподозрили в правом экстремизме
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Служащим вменяется отправка и получение правоэкстремисткой пропаганды в по меньшей мере пяти частных чатах в WhatsApp, которые, по всей видимости, использовались исключительно или в большей мере полицейскими служащими», — сказал он на пресс-конференции.

Речь идёт о «неонацистской, расистской, антииммигрантской пропаганде», уточнил Ройль.

Следователи нашли более 100 изображений, нарушающих закон, в том числе картинки с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, имперскими флагами и свастикой и прочие изображения.

«Всё это, предположительно, отправлялось или принималось полицейскими нашей федеральной земли, служащими, которые в своей службе клялись защищать Конституцию Северного Рейна — Вестфалии и следовать ей», — добавил министр.

Всего 29 полицейских подозреваются в распространении символов запрещённых Конституцией организаций и разжигании ненависти.

Ройль подчеркнул, что расследование находится на ранних этапах, а речь идёт о «подозрении» на распространение правоэкстремистской пропаганды.

«По моему мнению, произошедшее — позор для полиции Северного Рейна — Вестфалии. Я должен сказать, я был ошеломлён произошедшим. Я не хотел верить, что такое может быть. Мы должны не сетовать, не дискутировать, а действовать», — прокомментировал он происходящее.

Как сообщалось в феврале, органы безопасности Германии обеспокоены ростом правоэкстремистского насилия.

В январе уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс представил доклад, в котором говорилось, что расизм, издевательские шутки о холокосте, восхваление СС и унижение представителей этнических меньшинств продолжают оставаться характерной чертой жизни Вооружённых сил Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить