В Германии почти 30 полицейских заподозрили в правом экстремизме

Почти 30 полицейских отстранены от службы в Германии из-за обмена правоэкстремистским контентом в социальных сетях. Об этом сообщил министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Служащим вменяется отправка и получение правоэкстремисткой пропаганды в по меньшей мере пяти частных чатах в WhatsApp, которые, по всей видимости, использовались исключительно или в большей мере полицейскими служащими», — сказал он на пресс-конференции.

Речь идёт о «неонацистской, расистской, антииммигрантской пропаганде», уточнил Ройль.

Следователи нашли более 100 изображений, нарушающих закон, в том числе картинки с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, имперскими флагами и свастикой и прочие изображения.

«Всё это, предположительно, отправлялось или принималось полицейскими нашей федеральной земли, служащими, которые в своей службе клялись защищать Конституцию Северного Рейна — Вестфалии и следовать ей», — добавил министр.

Всего 29 полицейских подозреваются в распространении символов запрещённых Конституцией организаций и разжигании ненависти.

Ройль подчеркнул, что расследование находится на ранних этапах, а речь идёт о «подозрении» на распространение правоэкстремистской пропаганды.

«По моему мнению, произошедшее — позор для полиции Северного Рейна — Вестфалии. Я должен сказать, я был ошеломлён произошедшим. Я не хотел верить, что такое может быть. Мы должны не сетовать, не дискутировать, а действовать», — прокомментировал он происходящее.

Как сообщалось в феврале, органы безопасности Германии обеспокоены ростом правоэкстремистского насилия.

В январе уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс представил доклад, в котором говорилось, что расизм, издевательские шутки о холокосте, восхваление СС и унижение представителей этнических меньшинств продолжают оставаться характерной чертой жизни Вооружённых сил Германии.