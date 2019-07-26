СМИ: В Германии встревожены ростом правоэкстремистского насилия

Органы безопасности Германии обеспокоены ростом правоэкстремистского насилия.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные конфиденциального отчёта по делу об убийстве немецкого политика Вальтера Любке.

По словам главы Федерального ведомства криминальной полиции Германии Хольгера Мюнха, соответствующая опасность возросла не только в ФРГ, но и по всей Европе.

«Необходимо учесть серьёзные акты насилия, совершённые отдельными лицами или небольшими группами, а также формирование террористических групп среди правых», — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и глава германской контрразведки Томас Хальденванг. Он заявил о наличии «нового импульса в области правого экстремизма», а также отметил, что данную ситуацию обостряет влияние соцсетей.

В январе уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс представил доклад, в котором говорилось, что расизм, издевательские шутки о холокосте, восхваление СС и унижение представителей этнических меньшинств продолжают оставаться характерной чертой жизни Вооружённых сил Германии.