Лавров провёл переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили военно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Йемене.

«Акцент при этом был сделан на необходимости поддержки предпринимаемых ООН усилий в целях достижения противоборствующими сторонами договорённостей о прекращении огня, осуществлении неотложных мер гуманитарного характера и запуске процесса всеобъемлющего постконфликтного урегулирования», — говорится в сообщении.

Лавров подчеркнул, что «продвижение в направлении установления в Йемене долгожданного мира и стабильности возможно лишь посредством учёта интересов и озабоченностей всех ведущих политических сил, конфессиональных групп и регионов этой страны, а также объединения усилий «внешних игроков».

«В этом контексте внимание саудовского министра было привлечено к российской инициативе о разработке концепции безопасности в зоне Персидского залива», — сообщили в МИД.

В сообщении говорится, что «достигнута договорённость о продолжении регулярной «сверки часов» по йеменской и другой актуальной ближневосточной повестке дня, в том числе в контексте соответствующих многосторонних мероприятий в рамках предстоящей Генассамблеи ООН».

Кроме этого, главы МИД обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.