Эксперт оценил условия США по продлению СНВ-III

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Глава делегации СССР на переговорах с США по договору СНВ-I Юрий Назаркин оценил условия Вашингтона по продлению договора СНВ-III.
Эксперт оценил условия США по продлению СНВ-III
  • РИА Новости

«Продление нынешнего договора СНВ-III — это одно. Сам договор предусматривает одноразовое продление на пять лет. А если признать те условия, которые выдвигают США, то речь может идти уже о новом договоре, подготовка и заключение которого требуют длительных и сложных переговоров», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Назаркин, требование добавить в СНВ-III, например, тактическое ядерное оружие потребует совершенно нового договора, поскольку контроль за таким вооружением нужен другой.

Требование включить Китай эксперт назвал совершенно нереальным.

«Конечно, было бы хорошо, ведь Китай, США и Россия — это три ядерные державы, но есть ещё Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея, хоть у Пхеньяна ещё пока не так много вооружений», — отметил он.

Как считает Назаркин, необходимо продление нынешнего договора, что позволило бы сторонам проводить переговоры о новом документе.

В августе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление государственного секретаря США Майка Помпео о надежде на то, что Вашингтон и Москва смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца 2020 года.

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