Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьера
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин «выразил уверенность, что высокий авторитет и богатый политический опыт Ёсихидэ Суги помогут ему в работе во главе правительства Японии».
«За последнее время, в том числе благодаря усилиям Вашего предшественника Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами», — говорится в послании.
Путин подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Российский президент отметил, что это «отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом».
Ранее парламент Японии большинством голосов утвердил Ёсихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра страны.
Позднее в японском МИД заявили, что правительство Японии настроено на развитие отношений с Россией в разных областях, в том числе в вопросе заключения мирного договора.