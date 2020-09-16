Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьера

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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ёсихидэ Суге в связи с его избранием на пост премьер-министра Японии.
Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьера
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Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин «выразил уверенность, что высокий авторитет и богатый политический опыт Ёсихидэ Суги помогут ему в работе во главе правительства Японии».

«За последнее время, в том числе благодаря усилиям Вашего предшественника Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами», — говорится в послании.

Путин подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Российский президент отметил, что это «отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом».

Ранее парламент Японии большинством голосов утвердил Ёсихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра страны.

Позднее в японском МИД заявили, что правительство Японии настроено на развитие отношений с Россией в разных областях, в том числе в вопросе заключения мирного договора. 

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