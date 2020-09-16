В МИД Японии рассказали о позиции по отношениям с Россией

Правительство Японии настроено на развитие отношений с Россией в разных областях, в том числе в вопросе заключения мирного договора. Об этом заявили в японском МИД в связи со сменой правительства.

Там подчеркнули, что воздерживаются от прогнозов.

«Но правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры», — приводит РИА Новости сообщение.

В конце августа премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья.

16 сентября парламент Японии утвердил Ёсихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра.