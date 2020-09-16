В МИД Японии рассказали о позиции по отношениям с Россией
- Reuters
Там подчеркнули, что воздерживаются от прогнозов.
«Но правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры», — приводит РИА Новости сообщение.
В конце августа премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья.
16 сентября парламент Японии утвердил Ёсихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра.