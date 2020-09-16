Трамп назвал пандемию самым большим вызовом за время президентства

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Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала ABC заявил, что пандемия COVID-19 стала самым трудным моментом за его президентский срок.
Трамп назвал пандемию самым большим вызовом за время президентства
  • Reuters

«Без сомнения, это была вся эта ситуация с COVID или, как я его называю, китайским вирусом. До этого дела шли очень хорошо!» — ответил Трамп на вопрос о самом тяжёлом моменте за годы его президентства.

Президент США также заявил, что на фоне многочисленных смертей от коронавируса осознал всю ценность жизни. Он подчеркнул, что вина за смерть всех этих людей лежит на стране, которая могла остановить распространение вируса.

Также Трамп упомянул заключённую с КНР торговую сделку и уточнил, что его мнение по поводу этой сделки изменилось из-за пандемии COVID-19.

Ранее Дональд Трамп рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса в США.

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