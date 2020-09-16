В Ирландии отменили режим самоизоляции для членов кабмина

Медики не обнаружили у главы Минздрава Ирландии Стивена Доннелли коронавирусную инфекцию, в результате чего было принято решение отменить режим самоизоляции для других членов правительства страны.

Как пишет телеканал RTE News, ранее у Доннелли из-за плохого самочувствия взяли тест на коронавирус, а весь кабинет министров в качестве меры предосторожности был отправлен на самоизоляцию.

Как отметил глава Минздрава, медики недавно сообщили ему, что его тест показал отрицательный результат. В связи с этим министрам более не нужно ограничивать свои передвижения.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.